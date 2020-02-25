Мобильный налоговый офис будет работать в отделении МФЦ г. Мурманска по Октябрьскому округу

В рамках проведения декларационной кампании 2020 года специалистами налоговой инспекции Мурманска организован дополнительный пункт приёма граждан на базе отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому округу по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 45.

Выездной мобильный офис специалистов налоговой инспекции будет работать 28 февраля, 13 и 27 марта - с 13.00 до 16.00.

Северяне смогут получить подробную информацию об обязанности декларирования полученных доходов и ответственности за неисполнение такой обязанности, а также о возможностях Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в целях предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.