Мобильный пункт вакцинации в ТРК «Мурманск Молл» работает ежедневно

В связи с активным участием северян в прививочной кампании против коронавируса и для снижения числа пациентов, ожидающих в очереди, Мурманская городская поликлиника №1 изменила режим работы мобильных прививочных пунктов.

Мобильный прививочный пункт в Мурманске на втором этаже ТРК «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32) теперь работает ежедневно с 14.00 до 19.00. Пациентов принимают без записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ещё три прививочных пункта поликлиники №1 в Мурманске ведут вакцинацию против коронавируса по записи: ул. Шмидта, 41/9; ул. К. Маркса, 52 и просп. Героев-североморцев, 37.

Записаться на вакцинацию можно на портале http://reg.polarmed.ru, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.