Модель второго уровня пенсионных накоплений безальтернативна в долгосрочной перспективе?

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обсуждают - пока на уровне рынка - создание полноценной системы корпоративных пенсий, рассказал «Ведомостям» председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай в кулуарах форума «InvestFunds».

Согласно предложению ассоциации, сотрудники крупных компаний, а также индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники с частичной занятостью смогут формировать дополнительные пенсионные накопления через специальные фонды. Государственная пенсия останется базовым уровнем (около 25-30% прежнего дохода), а остальное будет обеспечиваться за счёт корпоративных и личных сбережений.

Модель второго уровня пенсионных накоплений безальтернативна в долгосрочной перспективе, отметила в ходе форума председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Демографические тренды - старение населения и сокращение числа работающих на одного пенсионера - объективно ограничивают возможности солидарной системы, пояснила она. В НПФ считают необходимым запуск в России установленной корпоративной пенсионной программы - обязательной для работодателя и добровольной для работника. По оценкам Морозовой, такой инструмент позволит поднять коэффициент замещения с нынешних 23% до порядка 30% к 2045 году и до 40% к 2060-му - и всё это без дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.

Для России реалистична именно смешанная модель, сказал в разговоре с «Ведомостями» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Государственная пенсия должна и дальше оставаться базовой социальной гарантией, но для сохранения привычного уровня жизни после завершения трудовой деятельности одного солидарного уровня обычно недостаточно. Поэтому должны работать корпоративные и личные накопления, добавил парламентарий.

Стоит обсуждать не замещение роли государства, а создание функциональной многоуровневой системы, где базовую защиту обеспечивает государство, а допдоход формируется за счёт усилий работодателя и самого гражданина, считает Аксаков: такой подход реалистичен, если двигаться последовательно, при стабильных правилах и понятных стимулах.

Участие в КПП для бизнеса - это, во-первых, удержание кадров, а во-вторых, налоговая экономия, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич: взносы в КПП уменьшают налог на прибыль и не облагаются страховыми взносами, что может давать экономию до 30% по сравнению с выдачей премий.

Ключевым вопросом дизайна системы пенсионных накоплений второго уровня сейчас является вовлечение в программу самозанятых, индивидуальных предпринимателей и людей с нестабильным доходом, отмечает Морозова. Если не будет стимулов, типовых решений для малого и среднего бизнеса, а также специальных механизмов для людей с нестабильным доходом, то второй уровень может остаться нишевым продуктом для крупных компаний и граждан с доходами выше среднего, предупреждает Аксаков. Именно поэтому, по его словам, второй уровень надо изначально проектировать как массовую систему.

