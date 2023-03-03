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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 15:00

Модельный спрос: примерка обуви, нижнего белья, а также plus size в топе у работодателей

Российские компании из fashion-индустрии всё чаще приглашают на работу моделей причем самых разных категорий и специализаций: в топе по спросу оказались модели обуви и plus size.

«Аналитика российского рынка труда в индустрии моды показывает, что компании всё чаще размещают вакансии и приглашают на работу моделей, а также портных и швей – рост числа вакансий год к году на 99%. Растёт спрос и на портных, которые могут работать с категории plus size. Так, московские и петербургские компании стали чаще искать портных, которые могут конструировать и шить одежду больших размеров. Открываются даже экспериментальные цеха по производству одежды и туда требуются новые работники, параметры которых заходят за классические 90-60-90», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Кроме того, достаточно часто (+19% к прошлому году) компании среди прочих моделей стандартной внешности рассматривают новых работников plus size, причём чаще всего такая практика наблюдается в Москве и Петербурге. Диапазон зарплат для таких моделей от 60000 до 80000 рублей и выше. 

Ещё одним веянием весны 2023 стал повышенный спрос на моделей, рекламирующих обувь: +42% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года в целом по стране. Только в Петербурге работодателям потребовалось сразу более 20 таких моделей.

Также не ослабевает спрос и на манекенщиц и в данном случае отбор по параметрам достаточно жёсткий: кроме нужных физических данных, кандидаты должны быть усидчивыми и аккуратными, опрятными и пунктуальными, а также умеющими входить в роль и играть на публику. Диапазон зарплат манекенщиц от 70000 до 110000 рублей, при этом работодатели могут предлагать как окладную, так и почасовую оплату труда.

 

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