Модернизация центров занятости и региональные программы, реализуемые по плану «На Севере – жить», позволили почти в четыре раза снизить число безработных в Мурманской области

Вчера в рамках заседания правительства Мурманской области исполняющая обязанности заместителя губернатора Елена Дягилева доложила о реализации комплекса мероприятий в сфере занятости на территории региона.

«Опорной организацией в развитии сферы является Центр занятости населения Мурманской области. При этом масштаб задач, которые сегодня перед нами ставятся, особенно в части кадрового обеспечения инвестиционных проектов и повышения качества жизни северян, требует комплексного подхода во всех направлениях. Речь идёт, прежде всего, о профориентационной работе, подготовке кадров, сотрудничестве с индустриальными партнёрами на всех этапах, а также разработке и внедрении проектов для точечной проработки конкретных ситуаций», – отметила Елена Дягилева.

Она подробно рассказала о результативности успешно проведённой комплексной модернизации центров занятости в рамках реализации национального проекта «Демография». Напомним, Мурманская область стала одним из 17 субъектов страны, в которых в 2023 году успешно завершилась трансформация системы службы занятости. Как подчеркнула и.о. заместителя губернатора, до внедрения новых подходов работодатели рассматривали центр занятости как место локации низкоквалифицированной рабочей силы, граждане – в качестве источника материальной помощи. По данным опроса для поиска сотрудников обращалось всего 5% работодателей, за подбором работы – 20% соискателей, при этом 90% из них – исключительно из-за выплаты пособия.

«К моменту начала модернизации среднее время трудоустройства и продолжительность безработицы составляли 2,6 и 3,7 месяца соответственно. Работу находили 57% обратившихся. В этом году мы уже фиксируем снижение на месяц времени необходимого для подбора работы и продолжительности безработицы. Уровень трудоустройства составляет 64%», – уточнила Елена Дягилева.

В процессе повышения эффективности была проведена централизация сети учреждений и создан единый Центр занятости региона с 19 точками приёма – современными кадровыми центрами – в муниципалитетах. На этом этапе была почти в два раза снижена численность административно-управленческого персонала, при этом существенно возросли мобилизационные способности, скорость реализация многих процессов, а также были исключены дублирующие функции, внедрён единый подход и созданы равные возможности для всех клиентов. Повышению эффективности способствовало обучение карьерных консультантов: все 145 специалистов получили необходимые знания и навыки по формированию системы управления клиентским опытом.

Персонализированный подход дополняет экосистема умных сервисов для работодателей и соискателей, учитывающая все запросы со стороны обратившихся. В числе возможностей, которые сегодня предоставляет Центр занятости населения, одной из самых востребованных является программа обучения и переобучения.

«Важная составляющая карьерного трека – возможность повысить квалификацию или освоить новую, более востребованную профессию. В этом году 98% от общего числа обратившихся приступили к обучению. 988 северян, получив необходимые компетенции, вышли на работу, а 26 человек начали предпринимательскую деятельность, получив от государства поддержку в размере 120 тысяч рублей», – поделилась Елена Дягилева.

Она также поделилась направлениями и результатами работы, проводимой для профессиональной ориентации школьников и подготовки кадров. Так, экскурсии на промышленные предприятия в минувшем учебном году провели для более 13,7 тысячи школьников, а на региональных фестивалях для выпускников и первокурсников впервые были организованы площадки ключевых работодателей региона, в тесном взаимодействии с лидерами разных отраслей в Мурманской области открыты 47 инженерных, 20 медицинских и 27 психолого-педагогических классов, в который суммарно обучается более тысячи юных северян.

«Профессионалитет» позволяет более качественно обучать молодёжь навыкам, которые действительно необходимы рынку. Программа основана на вовлечении в процесс действующих игроков рынка, которые становятся инвесторами кластера, и включает модернизацию на всех этапах – от инфраструктуры до образовательных программ. Мурманская область – в числе лидеров реализации проекта: к 2025 году в регионе будет создано уже 9 кластеров из 17 колледжей и техникумов. До 2029 года планируется обучить 5,8 тысячи студентов, минимум 85% из которых приступят к работе на предприятиях и учреждениях региона», – подчеркнула Елена Дягилева.

Снижению напряжённости на рынке труда и наращиванию кадрового потенциала способствуют проекты, которые реализуются в регионе в рамках федеральных программ и стратегического плана «На Севере – жить». Среди самых масштабных – служба кадрового сопровождения «Курс на Север», благодаря которой в Мурманской области переехали уже 267 человек, и «Работа рядом», которая помогла привлечь к временным общественно полезным работам более 30 тысяч северян с 2020 года.

«Содействие занятости не ограничивается только подбором вакансий. Одним из механизмов реализовать свой потенциал и выйти на новый уровень дохода является социальный контакт. Программа уже зарекомендовала себя и вызывает большой интерес со стороны северян. Так, в этом году уже заключено 695 соцконтрактов, большая часть, 326, на осуществление предпринимательской деятельности», – отметила Елена Дягилева.

Подводя итоги доклада, она акцентировала внимание на том, что с 2019 года в Мурманской области удалось снизить число безработных в четыре раза – с 6952 до 1804 человек, уровень регистрируемой безработицы в регионе сегодня равен среднероссийскому показателю и составляет 0,5%, хотя ранее он фиксировался на отметке 1,6%. Если говорить об оценке безработицы по методике Международной организации труда, то уровень снизился с 8 до 2,8, что ниже общероссийского показателя. Кроме того, комплекс проводимых мероприятий повысил уровень трудоустройства до 64%.

Среди задач, обозначенных и.о. заместителя губернатора, приоритетной является дальнейшая трансформация сферы занятости в ответ на динамичный рост экономики региона. Работа будет вестись в рамках реализации нового национального проекта «Кадры», анонсированного Президентом страны Владимиром Путиным в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию, а также нашей народной стратегии – плана «На Севере – жить». В ближайшие пять лет планируется проработать изменение карьерного трека в декрете или после выхода из отпуска, продолжить маштабирование программы «Курс на Север», развитие системы сбережения местных талантов, снижение дефицита кадров в ключевых социальных отраслях, а также осуществлять подготовку кадров по приоритетным направлениям.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении выступления Елена Дягилева подчеркнула, что представленный комплексный подход к повышению эффективности деятельности в сфере занятости может стать примером для проведения аналогичной работы и в других отраслях бюджетной сферы. Глава региона Андрей Чибис поддержал инициативу рассмотреть реализованный комплекс мероприятий финансовым блоком правительства, который сейчас работает над предложениями в части повышения эффективности бюджетных расходов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/