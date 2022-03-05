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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 12:30

Модернизация колледжа им. И.И. Месяцева войдёт в единую программу перезагрузки МГТУ

Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева как структурное подразделение МГТУ будет включён в единую программу перезагрузки университета. Такое решение принято по итогам посещения средней мореходки губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава региона ознакомился с оснащением и работой ряда лабораторий колледжа, в которых для курсантов проводятся практические занятия по судовождению, обслуживанию энергетических установок, безопасности на судне и работе с орудиями промышленного рыболовства. Большинство помещений требуют капитального ремонта, а оборудование – модернизации или замены. Не хватает рабочих мест на тренажёрах.

При этом преподавательский состав колледжа обладает огромным опытом и профессионализмом, а курсанты демонстрируют высокую заинтересованность в обучении.

«Мы вместе с частными партнёрами и федеральным министерством постепенно трансформируем технический университет в современное образовательное пространство. Здесь ещё много что нужно сделать. И, конечно, сейчас ещё больший акцент сделаем на среднюю мореходку. Важно, чтобы и колледж тоже менялся, там появлялось современное оборудование, условия для ребят были более комфортными. Я сегодня специально посмотрел, чем колледж дышит, чем он живёт, и в рамках единого проекта по перезагрузке МГТУ мы этим займёмся», - отметил губернатор.

Как  сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году ММРК им. И.И. Месяцева исполняется 90 лет, это старейшее рыбопромышленное образовательное учреждение в стране. На сегодняшний день средняя мореходка является структурным подразделением МГТУ. В текущем году колледж получил дополнительные бюджетные места, общее из количество составило 465. Всего в учреждении по 11 образовательным программам обучаются 2100 студентов и курсантов из 20 регионов России. Конкурс на морские специальности достигает 3 человек на место.

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