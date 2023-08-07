Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии

31 июля АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Системный оператор ЕЭС» внедрили на Кольской АЭС комплекс противоаварийной автоматики с функцией АРКЗ (автоматика разгрузки при коротких замыканиях).

Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила сохранить динамическую устойчивость оборудования энергосистемы Мурманской области и северной части Республики Карелия при коротких замыканиях, а также увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита на 125 МВт.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, после пуска второй цепи Кольско-Карельского транзита, в 2022 году, возникла необходимость реализации проекта АРКЗ. Высоковольтная магистраль увеличила пропускную способность транзита в направлении Кольская энергосистема – энергосистема г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, позволив станции повысить выработку и частично решить проблему запертой мощности.

«Специалисты Кольской АЭС и АО «Системный оператор ЕЭС» решили поставленную задачу за короткий срок. На сегодняшний день первый этап завершён, а модернизацию остального оборудования планируется осуществить до конца 2024 года. Всего на реализацию комплекса будет затрачено более полумиллиарда рублей», – отметил первый заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.