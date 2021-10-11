Модернизация котельной в посёлке Шонгуй позволит сэкономить до 30% топлива

Результаты модернизации котельной в посёлке Шонгуй продемонстрировали министру энергетики и ЖКХ региона Алексею Лыженкову. Подробно о проведенной работе рассказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

В целях повышения энергоэффективности семь устаревших водогрейных котлов заменили на три современных, жаротрубных котла с автоматизированными горочными устройствами. В зимний период один котёл будет основным, а второй резервным, оставшийся задействуют летом. Все насосное оборудование также было заменено на новое, отвечающее современным стандартам качества и объёмам нагрузки. Вместо изношенных подогревателей сетевой и горячей воды установлены пластинчатые. Теперь за процессами работы котельной следит современная система автоматизации процессов.

«Мы меняем устаревшее оборудование на современное, энергоэффективное. Это позволит сэкономить до 30% топлива, что составляет примерно 400 тонн. При цене мазута, которая сегодня существует, – это огромные средства», - подчеркнул Алексей Лыженков.

Глава ведомства отметил, подход АО «МЭС» к модернизации своих объектов совпадает с выбранным правительством Мурманской области вектором развития системы ЖКХ.

Техническое перевооружение котельной в посёлке Шонгуй планируют завершить к концу октября текущего года, сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.