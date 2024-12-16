Модернизация профессионального образования в Мурманской области: итоги работы в цифрах

Мурманская область вошла в топ-5 регионов по эффективности реализации проекта «Профессионалитет». Включение в него 90% областных колледжей – одно из ключевых достижений. На сегодняшний день в регионе действует семь кластеров, в 2025 году их будет уже девять, общая сумма инвестиций в создание кластеров превысит более 1,4 млрд рублей.

Проект реализуется в сотрудничестве с крупнейшими работодателями региона: его основная цель – закрытие кадрового дефицита в ведущих отраслях экономики. В кластерах «Профессионалитета» к 2031 году подготовят около 6 тысяч специалистов с гарантией трудоустройства.

С выпускниками 2024 года заключили более тысячи целевых договоров на обучение. Будущие работодатели предоставляют таким студентам оплату труда во время прохождения практики, выплату специальных стипендий, для иногородних – оплату стоимости жилья на период прохождения практики.

Кроме того, с 2019 года по инициативе правительства Мурманской области ученики 10-х и 11-х классов могут пройти профессиональное обучение за счёт средств областного бюджета по рабочим профессиям и должностям служащих на базе колледжей. После успешной сдачи квалификационного экзамена каждый школьник получает свидетельства о квалификации. За время реализации проекта «Обучение школьников первой профессии» такие свидетельства получили более тысячи юных северян, направления профессиональной подготовки – агент банка, младшая медицинская сестра, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер, пекарь, повар, секретарь-администратор, слесарь по ремонту автомобилей и так далее.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, большое внимание уделяется профориентации: с начала этого учебного года более трёх тысяч школьников посетили колледжи региона и встретились с будущими работодателями. Благодаря позитивным изменениям система СПО становится все более престижной и привлекает все больше абитуриентов. По отдельным направлениям в рамках приемной кампании 2024 года конкурс составил 11 человек на место.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/