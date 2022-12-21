Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот

На пленарном заседании Государственной Думы 20 декабря во втором и третьем чтении принят закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Поправки вносятся в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Документ относится к числу приоритетных правительственных законопроектов, отмечает vk.com/fish_gov_ru. Законопроект нацелен на дальнейшее обновление производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса России, что приведёт к увеличению вылова за счёт освоения ресурсов Мирового океана, созданию современной рыбопереработки, новых рабочих мест, повышению социально-экономического благосостояния регионов, уходу от сырьевой направленности экспорта, насыщению внутреннего рынка доступной и качественной рыбной продукцией.

В законе заложены основные механизмы для стимулирования инвестиций в отрасль, подготовленные Росрыболовством и Минсельхозом России, учтена большая часть предложений сенаторов, депутатов, губернаторов приморских регионов и представителей рыбацкого сообщества.

В целом для инвестиционных квот в отношении рыбы выделяется 44% объёма исторических квот, 20% — для первого этапа (Дальневосточного и Северного бассейнов), 4% — дополнительно для первого этапа Дальневосточного бассейна и 20% для второго этапа Дальневосточного бассейна.

Включена норма, согласно которой инвестиционную квоту второго этапа может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте Российской Федерации. Ранее обязательной регистрация была только в отношении квот крабов. Таким образом, планируется повысить налоговые отчисления в региональные бюджеты.

Для защиты интересов малых и средних предприятий в рыбном промысле предлагается применять повышающий коэффициент к «исторической» квоте — 1,2.

Кроме того, предполагается распределить 50% общего допустимого улова крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами. Как отмечено в документе, квоты будут выделяться преимущественно для реализации проектов по строительству объектов на территории Российской Федерации в виде судов рыбопромыслового флота и объектов инфраструктуры сельских территорий прибрежных субъектов Российской Федерации.

Закон будет направлен в Совет Федерации и далее на подпись Президенту России.

Поправки должны вступить в силу с 2023 года.