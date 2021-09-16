Модернизация теплосетей и техническое перевооружение котельной в Алакуртти повысит надежность теплоснабжения села

В рамках планируемого к заключению концессионного соглашения председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» посетили с рабочим визитом объекты теплоснабжения с. Алакуртти Кандалакшского района.

Объектами осмотра стали котельная №3, центральные тепловые пункты, сети теплоснабжения, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В процессе реализации концессионного соглашения АО «Мурманэнергосбыт» планирует выполнить техническое перевооружение котельной и модернизацию объектов теплосетевого хозяйства, в том числе монтаж узлов учёта отпуска тепловой энергии и теплоносителя, дооснащение котельной системами автоматизации и диспетчеризации, монтаж автоматизированных ЦТП с погодным регулированием, замену изношенных трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения.

Реализация мероприятий позволит сократить расходы на топливо, повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей, сократить эксплуатационные расходы, связанные с ремонтами и техническим обслуживанием оборудования, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.