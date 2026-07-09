Модернизация жилого фонда находится на особом контроле у руководства региона

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и глава регионального министерства строительства Александра Карпова провели очередное совещание с подрядчиками, которые выполняют работы по капитальному ремонту домов.

«С каждым годом в регионе капитально ремонтируется всё больше многоквартирных домов. Объём работ колоссальный, но не все подрядчики справляются со взятыми на себя обязательствами. Сейчас в «ручном режиме» сопровождаем дома, работы по которым тянутся с прошлого года. Динамика исправления ситуации, безусловно, есть. Капремонт по целому ряду объектов завершён. На оставшихся строители усиливают бригады. Но, к огромному сожалению, остаётся несколько проблемных домов, где исполнители по-прежнему буксуют. Им сделано последнее предупреждение: если через месяц взятые обязательства не будут выполнены, их ждёт расторжение и внесение в реестр недобросовестных подрядчиков», – отметила Ольга Вовк.

Подрядчики уже вышли на большинство объектов, запланированных на 2026 год. В 230 многоквартирных домах работы уже завершены. Напомним, всего в этом году в рамках народной программы «На Севере – жить!» планируется привести в порядок 611 домов.

«Практически по всем фасадам уже согласованы колористические решения и заказаны строительные материалы. Мы все понимаем, что строительный сезон в Мурманской области короткий, а успеть надо многое», – подчеркнула Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570917/#&gid=1&pid=3