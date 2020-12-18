Модернизированный на Севмаше ТАРКР «Адмирал Нахимов» будет получен ВМФ в 2022 году

Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М будет сдан ВМФ России, согласно плану, - в конце 2022 года, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по время посещения «Севмаша».

Как сообщает пресс-служба АО «ПО «Севмаш», Алексей Криворучко проконтролировал выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Замглавы оборонного ведомства проверил организацию и ход выполнения работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А «Борей-А» и 885М «Ясень-М», а также на проходящем ремонт корабле проекта 11442М, провёл ряд совещаний с участием представителей промышленности и министерства обороны РФ.

Алексей Криворучко отметил, что выполнение контрактов в рамках ГОЗ, в целом, соответствует утвержденным графикам. Предприятие выполняет свои обязательства.

В ходе визита Алексей Криворучко поднялся на борт крейсера «Адмирал Нахимов» и ознакомился с ходом ремонтных работ на корабле.

«Проверен ход ремонтных работ, как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению», - сообщил заместитель министра обороны России.

Напомним, в рамках модернизации и ремонта ТАРКР «Адмирал Нахимов» на Севмаше будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера.

«Адмирал Нахимов» - самый современный крейсер, вооружённый высокоточным оружием большой дальности. Это, в первую очередь, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также корабль получит ракеты »Оникс» и ракетный комплекс «Калибр». Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также мощным противолодочным вооружением.