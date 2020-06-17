Могилы подмыты, территория захламлена - выявлены нарушения требований законодательства о погребении и похоронном деле

Прокуратурой города Полярные Зори по факту ненадлежащего содержания мест захоронения на городском кладбище №1, расположенном в 150 метрах на юг от третьего километра автодороги Полярные Зори – Африканда, проведена проверка.

По результатам проверки установлено, что на участке городского кладбища из-за поступления талых вод с вышерасположенного участка и лесного массива, территория свежих захоронений подмыта, часть могил просела. На проверяемом участке дренажные канавы отсутствуют, территория не благоустроена, захламлена грунтовыми выработками (торф, корни деревьев). При этом захоронения осуществляются без каких-либо планировочных решений, поскольку проект устройства кладбища отсутствует.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города главе администрации г. Полярные Зори внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о погребении и похоронном деле, о санитарно-эпидемиологическом благополучии.