Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru

Аналитика CRM-системы для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) показывает, что за последний год на треть (+33%) выросло число отказов в трудоустройстве из-за того, что кандидаты провалили проверку со стороны службы безопасности работодателей.

Практика показывает, что во многих компаниях кандидатов перед приёмом на работу проверяет служба безопасности. По данным hh.ru более 15 тысяч несостоявшихся трудоустройств в регионе случились за последний год именно из-за отказа со стороны службы безопасности. И это на 33% больше, чем двумя годами ранее.

Что проверяет служба безопасности?

Проверяет подлинность документов. Это касается не только паспорта, но и дипломов об образовании, сертификатов с курсов и других документов. Важно установить личность человека, а также убедиться в наличии необходимой квалификации.

Проверяет долги и судимости. Это косвенный способ убедиться в надёжности человека. Также на некоторые должности нельзя брать людей с судимостью, поэтому в таких случаях проверка обязательна по закону.

Выявляет риски конфликта интересов. Служба безопасности смотрит на подработки кандидата, его работу по совместительству или бизнес. Важно узнать, не работает ли кандидат на конкурентов и не заинтересован ли передавать им информацию компании. Также смотрят, не помешают ли подработки выполнению обязанностей.

Между тем у многих возникает вопрос, а может ли отказать компания в трудоустройстве, если человека плохая кредитная история?

«Законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» юридическому лицу или ИП дана возможность запросить кредитную историю (КИ) физлица. Стоит отметить, что КИ относится к персональным данным. Поэтому работодатель имеет право делать запросы в Бюро кредитных историй (БКИ) только с письменного согласия соискателя.

Кредитная история может повлиять на решение работодателя, например, при трудоустройстве сотрудников, работа которых связана с доступом к деньгам и товарно-материальным ценностям. Просрочки по кредитам работодатель может расценить как неорганизованность, неумение планировать расходы - если человек не может управлять собственными деньгами, то есть вероятность, что он не сможет справиться и с финансами компании.

Соискатель может узнать или предположить, что его кредитная история проверяется при наличии вопросов от работодателя в устной или письменной форме (в том числе при запросе заполнить анкету при трудоустройстве с соответствующими вопросами).

Проверить кредитную историю работодатель может, но плохая кредитная история не считается законным основанием для отказа в трудоустройстве, отказ по такому основанию является дискриминацией и может быть обжалован соискателем в суде», - отмечает Ольга Владимирова, эксперт hh.ru по трудовому праву, юрист hh.ru.