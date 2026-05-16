Мохноногие канюки в «Экотехнопарке» Мурманской области готовятся к созданию семьи
Мохноногие канюки в «Экотехнопарке» Мурманской области готовятся к созданию семьи

В «Экотехнопарке» Мурманского филиала АО «Ситиматик» сотрудники наблюдают изменения в поведении мохноногих канюков, несущих вахту по охране территории промышленного комплекса от стай синантропных птиц.

Как сообщили в орнитологической службе предприятия, речь идёт о самке и самце с кличками Исбъёрн и Дед. По словам специалистов, сейчас пернатые «сотрудники» начинают демонстрировать поведение, характерное для формирования пары.

В отличие от своих диких сородичей, мигрирующих в тундру для гнездования, пара Исбъёрн и её «коллега» проводит время в просторных вольерах и на регулярных выгулах по территории полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Специалисты отмечают, что самец активно ухаживает за самкой, они синхронно патрулируют вверенную территорию и все чаще находятся рядом.

«Канюки — умные и осторожные птицы. То, что мы наблюдаем сейчас, похоже на формирование устойчивой пары. Они начали чаще «перекликаться» и демонстрировать друг другу брачные позы. Учитывая, что оба хищника имеют травмы, не позволяющие им выжить в дикой природе, создание семьи в комфортных условиях Экотехнопарка — это серьезная заявка на пополнение в нашей орнитологической команде», — прокомментировала ситуацию ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик» Наталья Раевская.

Если образование пары завершится успешно и канюки приступят к гнездованию, это станет уникальным случаем для «Экотехнопарка». В случае появления потомства у Исбъёрн у специалистов появится возможность вырастить молодых хищников, которые в будущем также смогут нести службу по охране объектов инфраструктуры, а при успешной реабилитации — быть возвращенными в естественную среду обитания.

Сейчас птиц готовят к сезону: проводят витаминизацию и корректируют рацион для поддержания репродуктивного здоровья.

Орнитологическая служба «Экотехнопарка» существует с 2021 года. Её главная задача — защита территории от стай чаек и ворон, которые создают антисанитарную обстановку и мешают работе техники. Специалисты применяют метод биорепеллентации — отпугивание с помощью природных врагов.

В штате Мурманского филиала АО «Ситиматик» помимо мохноногих канюков Исбъёрн, Деда и Эльфа состоят ястребы-тетеревятники Дарвин и Гомер. Их присутствие позволяет многократно сократить численность диких птиц.

 

 

Фото предоставлено орнитологической службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
