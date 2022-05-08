«Мои года - моё богатство»: мурманские компании в 1,5 раза чаще размещают вакансии для специалистов с опытом работы более 6 лет

Как утверждают эксперты hh.ru, в Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза увеличилось число вакансий для опытных специалистов со стажем в профессии от 6 лет.

Местным компаниями за последний месяц было опубликовано 3 680 вакансий, из них более 100 вакансий для опытных специалистов, что составляет 2% от общего числа вакансий. Наибольшее число вакансий для опытных специалистов размещено в Мурманске (68% от общего числа), Междуречье (14%) и Мончегорске (7%). Наиболее востребованы опытные специалисты в сфере строительства (36% от общего числа вакансий), сфере «Сельское хозяйство» (24%), а также в сфере продаж (19%).

Интересно, что местными соискателями с опытом работы более 6 лет размещено 4 670 резюме, что в 2 раза больше, чем в марте. Опытные специалисты наиболее активно размещают резюме на позиции менеджеров по продажам (7% от общего числа резюме), бухгалтеров и водителей (по 5% резюме). С другой стороны, начинающие специалисты без опыта работы рассматривают позиции продавцов-консультантов (13% резюме), курьеров (7%), а также водителей (5% резюме).

Зарплата, которую готовы платить опытным специалистам, составляет почти 90 тысяч рублей, что на 37 тысяч рублей больше средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области.

Вакансии для опытных специалистов в Мурманской области:

Заместитель руководителя отдела подбора и развития персонала, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54170703;

Начальник участка (судостроение), от 140 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54635597;

Ведущий инженер-теплотехник, от 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/44152241;

Бухгалтер, до 55 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54764067;

Ведущий инженер по КИПиА и АСУТП, до 90 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54846047.

* - данные вакансий по состоянию на 4 мая 2022 года .