«Молодая Гвардия «Единой России» отметила 20-летие

Молодёжное крыло «Единой России», основанное 16 ноября 2005 года, насчитывает более 200 тысяч активистов.

Региональные отделения организации открыты во всех субъектах страны, в том числе – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно МГЕР проводит несколько десятков тысяч мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней.

Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач «Молодая Гвардия «Единой России» заслужила высокий авторитет и признание, подчеркнул Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвящённых 20-летию создания МГЕР.

«Представители «Молодой Гвардии» плодотворно трудятся в органах власти, в экономике и социальной сфере, активно включаются в партийную работу «Единой России», в реализацию востребованных патриотических, волонтёрских, благотворительных, просветительских проектов», — говорится в приветствии, которое зачитал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском образовательном слёте МГЕР.

В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за такой большой и очень важный для страны отрезок времени молодёжное крыло партии заняло своё, особое место в российской политике.

«В волонтёрской работе приняли участие уже более 6,5 тысячи человек. Наша особая гордость – это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из «Волонтёрской Роты» это более 300 человек. Ещё раз хочу им выразить искреннюю благодарность. Очевидно, что все эти ребята — достойные продолжатели дела, которые вели их родственники, близкие люди, деды, прадеды — Герои прошлых лет. И они, безусловно, пользуются заслуженным авторитетом среди своих соратников. И не только внутри «Молодой Гвардии», конечно, а среди вообще всех ровесников. Наша задача — вместе с теми, кто сейчас на передовой, приближать Победу», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи.

Дмитрий Медведев отметил, что организация служит надёжным кадровым резервом партии, и в этом году более 200 представителей «Молодой Гвардии» стали депутатами по итогам ЕДГ-2025.

«Молодая Гвардия» сумела доказать, что молодёжь способна думать о будущем, добавил Дмитрий Медведев. «Не просто учиться или развлекаться, а думать о будущем. Строить это будущее собственными руками. Сражаться на передовой, работать добровольцами, получать новые знания, становиться настоящими профессионалами, настоящими гражданами большой, великой страны, отдавать все силы на благо Родины. Спасибо вам за ежедневный труд, за преданность общему делу», — сказал он.

В заключение Дмитрий Медведев заявил: истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии «Единой России» было абсолютно верным.

