Молодёжь – наше всё, наше будущее: Андрей Чибис провёл встречу с работающей молодёжью Мурманской области

Вместе подумать, чего не хватает молодым специалистам в Мурманской области – именно так губернатор Андрей Чибис обозначил цель вчерашней встречи с представителями молодёжных советов предприятий и организаций региона.

«Молодёжь – наше всё, наше будущее. Мы много мероприятий и программ делаем для школьников, для студентов. Важно уделить внимание и тем, кто уже ведёт активную трудовую деятельность, и при этом внедрён в общественную, спортивную и культурную жизнь. Мы уже активно поддерживаем КВН-движение, открываем в отдаленных городах пространства для взаимодействия и занятий спортом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в прошлом году учреждена новая мера поддержки – специальная стипендия для активной молодёжи региона. «На неё могут претендовать и представители работающей молодёжи. В 2022 году в исполнительные органы Мурманской области поступило 403 заявки, лауреатами стали 100 человек, из них 64 человека – именно работающая молодёжь, они получают по 15 тысяч рублей ежемесячно. Также действует множество региональных грантов, на которые вы можете реализовать свои инициативы», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что все вопросы и предложения, внесённые на встрече, будут проработаны профильными ведомствами.

Вопрос о льготной ипотеке для рабочей молодёжи участники задали губернатору в числе первых. Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области активно реализуется программа «Свой дом в Арктике», в рамках которой представители многих профессий могут получить субсидию в размере 1 млн рублей на строительство или приобретение дома, ряд приоритетных категорий, в числе которых молодые учёные, врачи и учителя, – 1,5 млн рублей. Губернатор отметил, что меньше, чем за год с момента запуска, к февралю 2023 года, в рамках программы был построен уже 41 дом.

«Также мы ведём мониторинг ситуации и поддерживаем сотрудников тех специальностей, которых не хватает в регионе: например, введена компенсация арендной платы для врачей. Стимулируем их ехать в регион и оставаться здесь. По льготной ипотеке вопрос непростой, законодательство у нас в общем готово к этому, но мы проведём оценку с учётом экономической ситуации, действующих инвестпроектов, налоговой базы. Также я вижу решение во взаимодействии с предприятиями, стимулировании их в реализации ипотечных программ для молодых специалистов», – отметил губернатор.

Ряд вопросов касался спортивной инфраструктуры в городах: строительстве стадиона в Росте и Снежногорске, возможности продлить время работы спортивных площадок в муниципалитетах и пространств «СОПКИ.СПОРТ», а также привлечь к работе в них дежурных тренеров.

«По спортивным площадкам потребность большая. И мы много делаем в этом направлении. В этом году стадионы в Снежногорске и Росте доделаем. Ещё один такой же стадион «Юность» в активной работе. «СОПКИ.СПОРТ» по моим данным работают до 21 часа, прошу коллег из профильного комитета проверить. А по тренерам в пространствах – это хорошая идея. Но нужны средства на заработную плату специалистам. Нужно совместно прорабатывать механизм», – ответил губернатор.

Обсудили необходимость создания в муниципалитетах мест для семейного отдыха, которые можно посетить с детьми, а также мест притяжения рабочей молодёжи: коворкингов, точек проведения семинаров и мастер-классов, реализации инициатив. Губернатор отметил, что в рамках концепции «СОПКИ» планируется открытие кафе и семейных пространств.

«Мы ведём дискуссию, какими должны быть эти пространства. Включайтесь. Здесь необходимо в том числе активное взаимодействие с бизнесом, проработка различных вариантов. Одна из идей – выдать соответствующие гранты предпринимателям, чтобы они переориентировали уже существующие точки общественного питания под нужную нам концепцию, где можно будет проводить различные мероприятия без ограничений, где молодёжь сможет собираться. Но это должно быть им выгодно в том числе», – подчеркнул Андрей Чибис, а также отметил, что инициатива по проведению мероприятий должна исходить от самой молодёжи.

Из ранее реализованных мероприятий участники вспомнили прошлогодний хакатон по созданию прорывных решений в сфере цифровизации городского хозяйства и предложили провести подобный в этом году. Также был выдвинут ряд идей по развитию портала «Молодая Арктика», которые губернатор попросил взять в работу профильное ведомство.

Предложили и инициативы, интересные для развития туристической сферы, городских пространств региона. Глава Мурманской области напомнил, что действует мощная грантовая поддержка для реализации таких проектов с поддержкой областного бюджета, в том числе – программа инициативного бюджетирования, и посоветовал авторам подать свои проекты на конкурсы, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru