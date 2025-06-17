Молодёжь — за доллары, старшее поколение — за рубли

Рубль лидирует в качестве основного средства для сбережений россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сейчас 6 из 10 россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 28% — в евро, а 23% — китайских юанях.

Впрочем, за последний год доверие к доллару выросло (+7 процентных пунктов). Рубль также укрепил позиции (+5 п.п.). И у евро стало больше голосов (+4 п.п.). А вот у юаня сторонников стало немного меньше (-4 п.п.).

Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, выбирает американские и европейские денежные знаки, а китайский юань чаще предпочитают граждане 35—45 лет.

С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается.

В рейтинге наиболее надёжных валют для сбережений лидирует рубль (его назвали 36% россиян), значительно опережая доллар (15% голосов) и евро (4%).

Время проведения опроса: 13 мая — 5 июня 2025 года.