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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 14:00

Молодёжь чаще копит на жильё и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка

Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

За последний год доля сторонников стратегии активных трат сократилась до 17% (-2 процентных пункта), тогда как число приверженцев экономии, напротив, выросло до 45% (+4 п.п.).

В структуре накопительных целей безусловным лидером остаётся финансовая подушка безопасности — её формированием озабочены 35% респондентов (+4 п.п. за год). Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, ещё 19% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%).

При этом россияне стали чуть чаще беречь финансы без определенной цели (9% сегодня, +3 п.п. за год), и реже — на обучение (7%, -5 п.п.), покупку дорогих вещей и медицинские услуги (по 9%, минус по 4 п.п.).

Что касается объёма сбережений, то откладывать стали немного меньше. В 2025 году откладывали 10—25% дохода 37% опрошенных, сегодня такой объём — 32%. Год назад суммы в объёме 26—33% называл каждый десятый респондент, сегодня таких всего 7%. Выросла доля тех, кто откладывает менее 10% — с 25 до 30%.

Мужчины по-прежнему чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели (17 и 12% соответственно), а также на будущее детей (16 и 13%). Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых (22% против 14% среди мужчин) и собственное образование (9% против 5%).

Молодёжь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости (27%), путешествий (26%), автомобиля (16%), медицинских услуг (14%), крупных покупок (15%), а также образования (16%). При этом именно молодые россияне чаще говорят об увеличении трат в этом году (21%). Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей, на эту цель откладывают 18% опрошенных. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям (17% — это почти в три раза выше, чем у молодёжи).

Россияне с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку (37% против 28% соответственно), копят на недвижимость (20% против 15%), ремонт (12% против 8%) и на жизнь после выхода на пенсию (13% против 7%). Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль (13% против 7% среди обладателей вузовского диплома).

Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.

Время проведения опроса: 15—25 июня 2026 года.

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