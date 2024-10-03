Молодёжь чаще полагается на профессионализм своего непосредственного начальника

57% работающих россиян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растёт с возрастом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, имеющих руководство.

57% россиян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (61% против 54% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (61%).

22% не доверяют руководителю в профессиональной сфере.

Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (28%).

Каждый пятый опрошенный затруднился с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».

Время проведения опроса: 20—30 сентября 2024 года.