Молодёжь и энергетика: в Мурманске состоялось обсуждение роли ИИ в развитии отрасли

В конце прошлой недели в рамках Молодёжного дня РЭН-2025, состоялась трансляция круглого стола на тему использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в энергетической отрасли. Трансляция проходила на базе индустриального колледжа в Росляково.

Модератором выступил региональный представитель ПАО «ЭЛ5-Энерго» Вадим Уланов.

В ходе трансляции в режиме реального времени студенты профильных курсов могли задавать вопросы эксперту по теме круглого стола применимо к отрасли в Мурманской области.

Особое внимание было уделено применению технологий ИИ на предприятиях возобновляемой энергетики и теплоэнергетики. Была затронута важная тема моделирования и прогнозирования процессов производства энергии. Вадим Уланов поделился своим опытом и взглядами на развитие индустрии с использованием передовых цифровых решений.

Кроме этого, студентов интересовали карьерные перспективы в наиболее востребованных профессиях. Будущие энергетики активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы и высказывали своё мнение.

«Важно отметить значимость открытого диалога и взаимодействия с молодёжью, поскольку именно студенты становятся будущими специалистами, ответственными за внедрение новых технологий и цифровизацию энергетического сектора. Наша миссия — показать ребятам перспективы развития в избранной ими профессии, вдохновлять их на получение новых знаний и приобретение опыта, необходимых для успешной карьеры в современных условиях», — подчеркнул Вадим Уланов.

Это мероприятие стало важной площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями среди молодых специалистов и представителей энергосектора.

Организаторами мероприятий Российской энергетической недели в регионе выступает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555447/#&gid=1&pid=2