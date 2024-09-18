Молодёжь Кольского Заполярья приглашают принять участие в образовательном бизнес-проекте

С 21 октября стартует образовательный проект «Молодой бизнес Арктики» для жителей Мурманской области от 16 до 35 лет, которые хотят начать вести предпринимательскую деятельность.

«Молодой бизнес Арктики» – это уникальная возможность погрузиться в мир предпринимательства и получить необходимые знания и навыки для создания своего бизнеса.

Участников ждёт восьмидневный интенсив по погружению в сферу предпринимательства, экскурсия к действующему предпринимателю, генерация и проработка бизнес-идеи и информация об актуальных мерах господдержки.

По окончании обучения участники презентуют свои бизнес-проекты перед жюри и получат обратную связь.

Даты проведения обучения: с 21 октября по 28 октября (в очном формате по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес»).

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства совместно с Клубом молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» Мурманской области.

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области реализует услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманский области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/