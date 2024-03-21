Молодёжь Мурманска активно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера провёл рабочее совещание, посвящённое реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории города Мурманска.

Участниками встречи стали мурманские студенты. Часть из них уже зарегистрировались в качестве волонтёров на голосование за объекты благоустройства. Всего рассказывать о проектах обновления территорий и помогать мурманчанам проголосовать будут более 400 человек.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году на выбор представлены 13 объектов, голосование проходит на сайте 51.gorodsreda.ru и продлится до 30 апреля.

— Наша молодёжь активно заинтересована в том, чтобы Мурманск становился лучше, видно, что они любят свой город и хотят посвящать свободное время полезным общественным проектам, — отметил Юрий Сердечкин.

Молодые люди обсудили проекты благоустройства предложенных на голосование территорий, поговорили о важности и способах привлечения мурманчан к этому общественному обсуждению.

С 2019 года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» при активном участии мурманчан в выборе объектов для благоустройства в Мурманске было создано или обновлено 14 общественных зон. Например, экотропа «Беличий хвост», набережная возле озера Среднее, парк для детей «Кольский» и другие объекты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26980&page=1