Молодёжь Мурманска поздравила детей Великой Отечественной войны с Международным женским днём
6 марта специалисты Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Молодёжь51» совместно с активистами провели акцию «Вам, любимые» для членов Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».
В преддверии 8 Марта молодёжь Мурманска представила праздничную программу для представительниц старшего поколения. Молодые исполнители подарили зрителям вокальные номера на темы материнства, женственности и благодарности.
Поддержать участников и поздравить виновниц торжества приехал депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. После концертной части гостей ждало неформальное общение за праздничным столом.
Мероприятие было направлено на воспитание уважения к истории города и его жителям, а также на укрепление связей между поколениями.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32020&page=1