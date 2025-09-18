Молодёжь Мурманска приглашают на форум

20 августа в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке пройдёт городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее». Для участников в возрасте от 14 до 35 лет организаторы МАУ МП «Молодёжь51» подготовили разностороннюю программу.

Открытие фестиваля начнётся в 15.00. Гостей форума ожидают атмосферные фотозоны, релакс-комната «Островок спокойствия» и множество ярких и запоминающихся встреч.

Погрузиться в мир современных технологий можно будет на мастер-классе «Как снять вирусное видео», а изучить «Книжные лабиринты «Научки» — на познавательных экскурсиях. В нейро-мастерской пройдут обсуждения на тему влияния нейросетей на жизнь и работу.

На творческой площадке форума все желающие своими руками смогут создать брелоки из полимерной глины, цветы из синельной проволоки или картинку, зарядиться весельем и позитивом можно будет на тренинге «Смехотерапия» и участвуя в игровых марафонах.

На лекции «Мифы о саморазвитии» расскажут о заблуждениях, мешающих личностному росту, и о способах их преодоления.

Закрытие форума состоится в 19.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А», где выступит группа «Ифрит» с элементами огненного и светового шоу.

Полную программу мероприятий можно узнать в группе «ВКонтакте» и «ТГ-канале».