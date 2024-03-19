Молодёжь Мурманска приглашают на семинар «ПРОтуризм»

Образовательный семинар, направленный на привлечение интереса мурманской молодёжи к сфере туризма, пройдёт 2 апреля с 15.00 до 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а, 4-й этаж, зал «Трансформер»).

Организаторами мероприятия выступают МАУ МП «Объединение молодёжных центров» совместно с комитетом по туризму Мурманской области.

Как сообщает администрация города Мурманска, семинар включает в себя три образовательных модуля с практической частью, итогом работы которых станет разработка нового туристического маршрута по городу Мурманску, с возможностью его практической реализации через туроператоров и турпортала Мурманской области.

До 30 марта необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65e97d7990fa7b0101b91709/?clckid=ce721336

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26952&page=1