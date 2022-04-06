Молодёжь Мурманска примет участие во встречах с известными российскими предпринимателями, учёными и общественными деятелями в рамках проекта «Вдохновители»

Всероссийское движение «Вдохновители» начинает свою работу в Мурманске. В рамках запуска проекта в образовательных организациях столицы Кольского Заполярья пройдет ряд встреч с известными российскими предпринимателями, учеными и общественными деятелями.

Движение «Вдохновители» объединяет лидеров различных направлений, тех, кто достиг выдающихся результатов в самых разных сферах, чьи проекты приносят пользу людям, стране, миру и делают жизнь других людей лучше. Главная задача Вдохновителей – мотивировать подростков на поиск собственного пути и личное развитие. Встречи с ними носят неформальный характер, на них Вдохновители делятся собственным опытом, а дети могут задавать любые интересующие их вопросы.

Первые встречи пройдут уже на этой неделе. 6 и 7 апреля молодые мурманчане смогут пообщаться с Алексеем Матюхиным, победителем международных соревнований по робототехнике и основателем сообщества молодых инноваторов. 7 и 8 апреля с ребятами встретится генеральный директор Всероссийского движения «Вдохновители» Алексей Чумаков.

«Мы рады, что движение «Вдохновители» начало свою работу на площадках Мурманска. Я уверен, что молодым мурманчанам понравятся проводимые встречи, а мы, в свою очередь, сможем поделиться необходимым им опытом», – прокомментировал Алексей Чумаков.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, встречи пройдут в Лицее №2, Мурманском международном лицее, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Мурманском арктическом государственном университете, Мурманском медицинском колледже, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Мурманском технологическом колледже сервиса и Центре предпринимателя.

Встречи абсолютно бесплатны, все расходы берет на себя само движение. Чтобы Вдохновители приехали, и провели мероприятие, необходимо написать запрос на их электронную почту info@vdvt.ru. Подробно о проекте на официальном сайте вдохновители.рф.