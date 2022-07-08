Молодёжь Мурманска провела акцию в преддверии праздника

Накануне Дня семьи, любви и верности активисты из МАУ МП «Объединение молодёжных центров» в сквере на улице Ленинградской провели акцию, направленную на укрепление семейных ценностей.

Организаторы задавали случайным прохожим по 15 вопросов: о традициях, интересных фактах и истории праздника. Например, сколько лет в браке должны прожить супруги, чтобы заслужить медаль «За любовь и верность», или какой город был родным для Петра и Февронии.

Практически все участники опроса дали максимальное количество правильных ответов. Для эрудитов были подготовлены специальные сувениры в виде магнитов.

По итогам акции самые яркие ответы горожан попадут в ролик, который будет опубликован в группе «Молодёжь51» социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня празднование Дня семьи любви и верности состоится в жилом районе Росляково. Начало развлекательной программы «Семь Я» запланировано на 11 часов возле ДК «Судоремонтник».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_7ae37cc36250.jpg