Молодёжь Мурманска участвует в городском проекте «Студенческая среда»

Открытие прошло на базе Молодёжного спортивного центра МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Собрались активные представители организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории областного центра.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, знакомство друг с другом и с проектом «Студенческая среда» у ребят началось с квеста «Первое впечатление». Командам предстояло пройти по маршруту, основными точками которого стали учебные заведения, правильно ответив на загадки.

Проект «Студенческая среда» реализуется в Мурманске с 2001 года, до 2014 года он назывался «Лучший студенческий совет». Его главная цель — активизировать потенциал мурманской молодёжи, вовлечь студентов в социально-полезную деятельность и организацию их культурного досуга.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году участников ждут 17 интересных мероприятий, разделенных на пять тематических блоков по направлениям: «Объединяю», «Меняю мир», «Отдыхаю», «Транслирую» и «Помню».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26038&page=1