Молодёжь Мурманска вышла на субботник
Накануне празднования Дня Победы на набережной Семёновского озера собрались свыше 80 студентов из 12 образовательных организаций города‑героя. Юные жители Мурманска навели порядок на участке улицы Александрова — по маршруту следования праздничного шествия, приуроченного ко Дню Победы.
В это же время прошло голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтёры рассказали мурманчанам о порядке участия и предложили выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32399&page=1