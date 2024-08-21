Молодёжь Мурманской области может получить навыки цифровой безопасности

Молодые специалисты и студенты из Мурманской области смогут получить навыки цифровой безопасности на III Международной школе интернет-безопасности, которая пройдёт со 2 по 6 октября на базе мастерской управления «Сенеж».

Мероприятие соберёт 250 участников, в том числе экспертов и представителей IT-компаний.

Программа охватывает четыре направления: стратегическое, образовательное, проектное и карьерное. В лекциях примут участие представители администрации Президента РФ, Минцифры России и крупных компаний, таких как «VK», «Яндекс» и «Ростелеком».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, чтобы стать участником, нужно пройти конкурсный отбор до 9 сентября, решив кейс или предложив идею своего проекта. Подробности и задания можно найти в социальных сетях и на сайте проекта, где также доступна форма для подачи заявки.

Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/