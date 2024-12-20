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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.24 17:00

Молодёжь Мурманской области приглашают к участию в конкурсе «Россия, устремленная в будущее»

На базе Мурманского арктического университета стартует региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс призван стимулировать молодёжь к поиску решения актуальных вопросов развития нашей страны.

Участвовать можно в трёх номинациях: литературная (эссе); художественная (фото и плакаты) и видеоработа. Заявки и работы направляются на почту: sviridovasv@mauniver.ru до 17 февраля 2025 года. Работы, размер которых превышает 10 Мб, направляются в виде ссылки на сервис облачного хранения файлов «Яндекс Диск».

Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями, примут участие в окружном этапе отбора, площадкой для которого станет Санкт-Петербургский государственный университет. Победителя окружного этапа ждёт премия Совета ректоров вузов СЗФО. Размер премии в каждой номинации составит 45000 рублей для победителя и 25000 рублей для призёра.

Вся подробная информация — в Положении о конкурсе.

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