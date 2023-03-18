Молодёжь Мурманской области приглашают на встречи с представителями всероссийского движения «Вдохновители»

Мурманскую область посетят представители всероссийского движения «Вдохновители» – эксперты в сфере образования Игорь Даниленко и Юлия Латышева.

Игорь Даниленко – управляющий образовательного центра «Объясни» в Санкт-Петербурге, в котором занимаются подготовкой школьников к ОГЭ и ЕГЭ для поступления в образовательные организации высшего образования на бюджет, проводят курсы и индивидуальные занятия по всем школьным предметам с 1 по 11 класс, дают ученикам бесплатное профориентирование для выбора места обучения и будущей профессии.

Юлия Латышева – блогер-учитель из Санкт-Петербурга, которая ведёт блог о математике в социальной сети «TikTok».

Во время встреч эксперты познакомят молодежь региона с всероссийским движением «Вдохновители», научат общаться с аудиторией и применять уже имеющиеся навыки.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, посетить мероприятия можно 20 и 21 марта в городах Кировск, Апатиты, Полярные Зори и Кандалакша.

Для участия необходима регистрация.

Подробнее – в официальной группе в социальной сети ВКонтакте комитета молодёжной политики Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru