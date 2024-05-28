Молодёжь Мурманской области принимает участие в фестивале «Студвесна» в Саратове

В Саратове открылся XXXII всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В городе на Волге собрались 3600 конкурсантов из 80 регионов России, в том числе 11 студентов из Мурманской области, которые стали победителями регионального этапа.

Ребятам предстоит продемонстрировать свои таланты в пяти номинациях фестиваля.

«Участие нашей делегации в фестивале «Российская студенческая весна» – это отличная возможность показать свои умения и таланты, рассказать о себе и своём городе, о созданных возможностях самореализации на территории Мурманской области. В составе нашей делегации, например, победители регионального конкурса «НаМОДнение», который является визитной карточкой региона. Желаю ребятам удачи, успехов и везения. Надеемся, что они вернутся с наградами», – прокомментировал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

В этом году конкурс посвящён 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и проходит под слоганом «Студвесна. Ближе к звёздам». На возведённой на Театральной площади сцене в звуковом и текстовом формате транслировали его слова перед полётом в космос.

Также ко всем участникам «Студвесны» обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые записали видеопривет прямо с борта Международной космической станции.

«Каждый год на «Студенческой весне» появляются новые яркие таланты. И именно в Саратове каждый из вас может стать ближе к звёздам», – сказал Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Национальный финал творческого конкурса стартовал 26 мая и будет проходить до 1 июня.

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальной группе Российской студенческой весны Российского Союза Молодёжи «ВКонтакте» – официальной социальной сети фестиваля.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодёжи» и правительство Саратовской области. Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru