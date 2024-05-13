Молодёжь Мурманской области приняла участие в пленарной сессии «Молодёжь и дети: молодёжная политика и воспитание» на выставке-форуме «Россия»

Гостей стенда встретили два белых медведя с флагом Мурманской области и предложили взять с собой на память сувениры, изготовленные в регионе.

На площадке представители региона рассказали о развитии молодёжной политики в области, о наиболее значимых достижениях молодежи и о сети молодежных пространств «СОПКИ». Участники делегации посетили пленарную сессию «Возможности будущего: Молодёжь и дети. Молодёжная политика и воспитание», одним из спикеров на которой была руководитель «Росмолодёжи» Ксения Разуваева. На Дальневосточной панораме и на стенде Мурманской области в павильоне №75 прозвучали композиции вокально-инструментального дуэта на саксофоне и флейте в исполнении сестер Галкиных.

«Мурманская область занимается профессиональным и творческим развитием молодых кадров. Для объединения юных северян при поддержке правительства и губернатора Мурманской области развивается сеть молодёжных пространств «СОПКИ», нацеленных на приобретение новых компетенций. Молодёжь активно принимает участие во всех кампаниях, представленных федеральным агентством «Росмолодёжь», и делится приобретенным опытом», – отметила заместитель директора Государственного автономного учреждения Мурманской области «Молодая Арктика» Екатерина Лобанова.

В качестве поощрения с делегацией отправилась юная жительница Ковдора Чадина Ксения, которая в 2022 году стала победительницей во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Микрогранты» с проектом «#СЕВЕРПОМНИТ».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в течение всего дня у каждого желающего была возможность получить памятные подарки от стенда Мурманской области, для этого необходимо было сделать фотографию с белыми медведями и выложить снимок в социальную сеть с тегом #насевережить.

Фото: https://gov-murman.ru