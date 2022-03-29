Молодёжь Мурманской области сможет внести свои идеи в развитие России

25 марта при содействии комитета молодёжной политики Мурманской области и Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений прошло обучение региональных модераторов всероссийского проекта «Лига будущего». Модераторы станут проводниками идей «Лиги будущего», а также помогут участникам на этапах обсуждения и разработки инициатив.

На сегодняшний день в пул модераторов вошли более 10500 человек из всех регионов России. От Мурманской области модераторами стали 53 человека самых разных профессий: от студента до депутата. Главным модератором проекта «Лига будущего», который будет курировать это направление у нас в регионе, стал Канатчиков Данил – педагог-организатор средней общеобразовательной школы №5 Мурманска.

«Лига будущего» – проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), призванный собрать и воплотить лучшие идеи молодого поколения россиян. Масштабный проект для молодёжи пройдёт более чем на 10 тысяч площадках по всей стране.

Креативные встречи по поиску и разработке идей в ближайшее время пройдут и в Мурманской области. На них молодые люди смогут не просто обозначить актуальные вопросы, но и предложить конкретные решения или проекты, найти единомышленников, детализировать свои инициативы.

Участниками проекта могут стать представители молодогопоколения от 14 до 35 лет: школьники, студенты учреждений ссузов и вузов, работающая молодёжь, молодёжные НКО, молодые предприниматели и учёные, спортсмены и творческая молодёжь и все, кто хочет влиять на конструктивные изменения в стране.

Планируется, что в День молодёжи финалом проекта станет Общероссийский марафон, где молодые люди презентуют свои лучшие идеи всей стране. Топ-100 инициатив, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы. Сопровождение этих инициатив продолжится в течение года.

На сайте лигабудущего.рф молодой россиянин сможет поделиться идеей, рассказать о своём проекте. Кроме того, для удобства участников на платформе социальной сети «ВКонтакте» в ближайшее время появится мини-приложение «Лиги будущего». В нём можно будет также подать свою инициативу или выбрать удобную для посещения в конкретном регионе креативную встречу.