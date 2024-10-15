Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых

Эксперты hh.ru, проанализировав рынка труда Мурманской области осенью 2024 года, выяснили, что работодатели, связанные со сферой производства и промышленности, стали чаще приглашать молодёжь на работу.

Спрос на молодых заводчан растёт

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта и в том числе молодых работников и недавних выпускников приходится более 242 тысяч, или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам.

По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Мурманской области было размещено более 1 тысячи промышленных вакансий, что на 10% больше, чем в 2023.

Зарплата молодых заводчан тоже растёт

В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тысячи рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Мурманской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 29% - до 71,1 тысячи рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 113 тысяч рублей.

Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% - до 83,8 тысячи рублей), электромонтажник (+50% - до 76 тысяч рублей) и механиков (+28% - до 67,2 тысячи рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров.

На сколько за год выросла предлагаемая зарплата для начинающих заводчан без опыта в производственных профессиях: