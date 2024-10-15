Север помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеXVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 12:00

Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых

Эксперты hh.ru, проанализировав рынка труда Мурманской области осенью 2024 года, выяснили, что работодатели, связанные со сферой производства и промышленности, стали чаще приглашать молодёжь на работу.

Спрос на молодых заводчан растёт

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта и в том числе молодых работников и недавних выпускников приходится более 242 тысяч, или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам.

По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Мурманской области было размещено более 1 тысячи промышленных вакансий, что на 10% больше, чем в 2023.

Зарплата молодых заводчан тоже растёт

В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тысячи рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Мурманской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 29% - до 71,1 тысячи рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 113 тысяч рублей.

Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% - до 83,8 тысячи рублей), электромонтажник (+50% - до 76 тысяч рублей) и механиков (+28% - до 67,2 тысячи рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров.

На сколько за год выросла предлагаемая зарплата для начинающих заводчан без опыта в производственных профессиях:

Профессия

2024

2023

Прирост за год

Инженер ПНР

83 800 ₽

55 300 ₽

52%

Инженер по качеству

53 900 ₽

44 400 ₽

21%

Инженер по охране труда, инженер-эколог

50 400 ₽

40 900 ₽

23%

Инженер по эксплуатации

60 000 ₽

49 700 ₽

21%

Инженер-конструктор, проектировщик

65 300 ₽

51 500 ₽

27%

Инженер-электроник, электронщик

71 900 ₽

58 400 ₽

23%

Инженер-энергетик, инженер-электрик

59 000 ₽

48 600 ₽

21%

Контролёр ОТК

50 300 ₽

40 700 ₽

24%

Лаборант

46 000 ₽

37 100 ₽

24%

Мастер по ремонту оборудования, техники

70 500 ₽

57 000 ₽

24%

Машинист

69 600 ₽

56 900 ₽

22%

Метролог

55 600 ₽

45 000 ₽

24%

Механик

67 200 ₽

52 500 ₽

28%

Научный специалист, исследователь

46 000 ₽

38 300 ₽

20%

Оператор производственной линии

61 100 ₽

49 000 ₽

25%

Оператор станков с ЧПУ

68 000 ₽

55 500 ₽

23%

Сварщик

80 800 ₽

67 300 ₽

20%

Сервисный инженер, инженер-механик

67 700 ₽

53 500 ₽

27%

Слесарь, сантехник

62 200 ₽

49 600 ₽

25%

Специалист по сертификации

52 500 ₽

42 500 ₽

24%

Технолог

59 600 ₽

49 400 ₽

21%

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

65 200 ₽

55 400 ₽

18%

Швея, портной, закройщик

51 600 ₽

44 900 ₽

15%

Электромонтажник

76 000 ₽

50 600 ₽

50%

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро прибавляет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Центр управления регионом: за неделю отмечено снижение числа жалоб по всем тематикам, в том числе и по проблемам с отоплением-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика