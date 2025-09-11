Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.25 12:00

Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах

Современная молодёжь хочет трудиться в комфортной обстановке даже на заводе и не готова мириться с запущенностью и слабой инфраструктурой старых предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и  «Level Group».

Большое исследование hh.ru показывает, что у молодого поколения существенно меняется отношение к работе на заводах и производстве. Молодёжь готова пойти туда работать, если будут качественные изменения.

Завод для нынешней молодежи — это…

Опрос hh.ru показывает, что в СЗФО, в том числе в Мурманской области, работа на заводе у части молодёжи по-прежнему ассоциируется с грязью, шумом и опасностью (43%), скучной, монотонной работой (28%) и низкой зарплатой (23%). Для 12% опрошенных завод остаётся символом устаревших технологий, а 11% считают такую работу непрестижной.

В то же время немало и положительных ассоциаций: 31% респондентов отметили возможность работать руками и видеть результат, 30% связывают производство со стабильностью и надёжностью, а 18% ценят социальный пакет. При этом почти четверть (24%) говорят о заводах как о месте, где уже внедряются современные технологии и автоматизация. Всё это свидетельствует о постепенной смене стереотипов и более современном восприятии промышленности среди молодежи.

В целом по стране восприятие заводов у мужчин и женщин во многом схоже.  Интересно, что мужчины чаще указывают на устаревшие технологии (21% против 15%) и считают заводы непрестижными (18% против 13%), тогда как женщины заметно чаще ценят социальный пакет (23% против 17%). Студенты колледжей и вузов чаще всего связывают заводы с грязью, шумом и опасностью (до 49%). У тех же, кто уже работает на производстве, негативных оценок заметно меньше: 35% говорят о грязи и шуме, 34% — о низких зарплатах. Зато каждый третий отмечает стабильность (32%) и возможность работать руками (34%). 

Кстати, с возрастом отношение молодёжи к заводам становится более взвешенным.

В 22–24 года респонденты чаще всего говорят о грязи и опасности и низких зарплатах. А уже в 25–27 лет всё больше молодых людей отмечают плюсы работы на производстве: стабильность и социальный пакет.

Что препятствует переходу молодых на заводы — мнение молодёжи

79% молодых работников из Мурманской области согласились бы работать на заводах, но только при условии комфортных условий труда. Для них «завод мечты» — это, прежде всего, чистота и порядок (64%), столовая или кафе с качественным питанием (56%) и современное здание с большим количеством естественного света и высокими потолками (54%). Также значимы зелёные и благоустроенные зоны, а вместе с ними удобные места для отдыха (по 25%). Часть респондентов отметили наличие ИИ-помощников и технологичность (20%), стильный дизайн помещений (18%), а также спортивную инфраструктуру рядом (13%) и коворкинг-зоны для проектной работы (8%).

При этом молодёжь чётко обозначила и барьеры, которые мешают идти на производство. Лидируют удалённость предприятий от города и транспорта (54%) и унылая «совковая» обстановка (52%). На устаревшее оборудование пожаловались 47% опрошенных, на плохую экологию вокруг завода — 46%, а на отсутствие нормальных зон отдыха и столовой — 40%. Каждый четвёртый также отметил ощущение изоляции от «цивилизации» (25%).

-

