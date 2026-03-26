Молодёжь представила инициативы в новую Народную программу «Единой России»

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» на тему «Дети и молодёжь». В форуме приняли участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодёжных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.

«По Народной программе партии построено более 1700 школ, отремонтировано — свыше 6,5 тысячи. По инициативе партии в федеральный бюджет заложены серьёзные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад ещё до рождения ребёнка. В предложениях граждан эта тема практически не звучит. Также введены региональные компенсации родительской платы. Многие семьи полностью от неё освобождены. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 миллионов детей», — сообщил он.

«Единая Россия» продвигает проект «Профессионалитет»: при её поддержке создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста». По инициативе президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня.

«Единая Россия» обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом и организует спортивные мероприятия: проводит марафон «Сила России» с открытыми тренировками от известных, запустила партпроект «Выбор сильных» и развивает адаптивный спорт через проект «Новая высота», который помогает возвращать к мирной жизни ветеранов СВО.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодёжи: при непосредственном участии партии запущен новый нацпроект «Молодёжь и дети» — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей.

Говоря о поддержке «Единой Россией» программы «Профессионалитет», Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что это один из самых успешных проектов, который демонстрирует реальный результат. По его словам, партия добилась увеличения финансирования программы из федерального бюджета и выделения дополнительных средств на создание ещё 20 кластеров по 11 отраслям.

На форуме традиционно работали шесть тематических круглых столов.

Их участники предложили создать в каждом городе пространства для самореализации молодёжи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, усилить обратную связь с властью. Отдельная инициатива касалась создания новых лабораторий под руководством молодых исследователей и увеличения числа передовых инженерных школ до 100 к 2030 году.

Важно запустить федеральную программу подготовки гидов с боевым опытом для работы на военно-исторических маршрутах, ввести практические занятия по информационной безопасности, наращивать престиж комплекса ГТО, развивать инфраструктуру на селе и привлекать молодых специалистов: по аналогии с «Земским учителем» запустить программу «Земский тренер», ввести почётный статус «Спортивная семья России».

Новая Народная программа — не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит вместе с людьми, подчеркнул Владимир Якушев.

- В рамках народной программы «На Севере – жить!» мы создаём непрерывную траекторию профессионального обучения. Для этого модернизируем образовательные учреждения и ведем плотное сотрудничество с компаниями-партнерами. В 2025 году обновили более 500 пространств – от детсадов до Мурманского арктического университета, в том числе в рамках программ «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект», - отметил секретарь Мурманского регионального отделения «Единой России» Андрей Чибис.

На эти цели направлено более 4 млрд рублей – треть средств из областного бюджета, уточнил губернатор. Кроме того, построена и открыта первая за 30 лет школа в Мурманске – Губернаторский лицей. Здесь готовят специалистов по ключевым направлениям развития Арктики.

- Особое внимание уделяем нашим колледжам. Мурманская область в пятерке лучших регионов по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». Одно из ключевых преимуществ проекта – трудоустройство выпускников на предприятия-партнёры, - заключил Андрей Чибис.

