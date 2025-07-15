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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 18:30

Молодёжь против пластика. Но не все!

84% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство россиян (84%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 42% однозначно готовы к этому шагу, а ещё столько же скорее готовы.

Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластиковой посуды (90% против 79% соответственно). Среди молодёжи до 35 лет 87% готовы перейти на экологичные альтернативы.

16% населения пока сопротивляются изменениям: 3% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!».

Тем не менее, тренд на осознанное потребление растёт: если в 2018 году только 70% опрошенных были готовы отказаться от пластика, то сейчас их доля достигла 84%.

Время проведения опроса: 30 июня — 2 июля 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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