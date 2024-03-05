Молодёжь региона приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП» проводят федеральный конкурс «Создай НАШЕ», направленный на развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации и оказание помощи молодёжи в продвижении собственного бизнеса.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, к участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 28 лет включительно.

Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодёжь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе – разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.

Подать заявку на участие можно на странице конкурса на Цифровой платформе МСП.РФ после авторизации в личном кабинете. Приём заявок ведётся до 10 марта 2024 года.

Полная информация о конкурсе и условиях участия размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru