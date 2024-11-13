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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.24 12:00

Молодёжь СЗФО: кем хочет работать и сколько мечтает зарабатывать

Чаще всего молодёжь в возрасте 17 лет и младше хочет работать официантами, барменами или бариста (7,9 тысячи резюме или 10%). Чуть меньше соискателей проявляют интерес к работе упаковщика (8%). На третьем месте по привлекательности работа курьером (6%).

В ноябре в России и мире отмечают Международный день молодёжи. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, кем бы хотели работать молодые люди и где в России их больше всего на рынке труда.

На hh.ru в России насчитывается более 4 млн активных резюме, половину из них (51%) резюме разместила молодёжь (в возрасте от 14 до 34 лет), почти треть (29%) приходится на группу 25-34 лет. Интересно, что в разрезе федеральных округов больше всего молодёжи на рынке Северо-Кавказского округа (56%), а меньше всего – в Центральном (49%). В регионах СЗФО прямо сейчас ищут почти 120 тысяч молодых соискателей. За год их активность выросла на 9%. 

Кем хотят работать молодые

Чаще всего молодёжь в возрасте 17 лет и младше хочет работать официантами, барменами или бариста (7,9 тысячи резюме или 10%). Чуть меньше соискателей проявляют интерес к работе упаковщика (8%). На третьем месте по привлекательности работа курьером (6%). Выпускники ссузов и вузов (18-24 года) проявляют интерес уже к другим сферам. Начать свой карьерный путь они хотели бы с работы менеджерами по работе с клиентами (8%), администраторами (7%) и программистами (5%). У соискателей постарше (25-34 года) топ-3 немного отличается: администратор (6%), руководитель проектов (4%) и менеджер по работе с клиентами (1%).

Какая зарплата интересна

В 2024 году школьникам (17 лет и младше) интересна работа или подработка с зарплатой в 29,8 тысячи рублей. У выпускников вузов и ссузов запросы чуть выше: медиана ожидаемой зарплаты составляет 56,9 тысячи рублей. У молодёжи постарше (25-34 года) – запросы тоже выше, а именно 80,3 тысячи рублей. Зарплатные запросы молодых в регионах СЗФО достигли уровня 60 тысяч рублей, что на 9 тысяч больше, чем в 2023-ем, но самый высокий желаемый доход пока что у московской молодёжи – почти 78 тысяч рублей (наглядно на диаграмме).

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