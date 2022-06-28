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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 11:00

Молодёжь СЗФО может получить до 1,5 млн рублей на реализацию оригинального проекта

В Ленинградской области с 5 по 11 сентября пройдёт молодёжный образовательный форум «Ладога», участники которого не только пройдут обучение, но и смогут получить грант на реализацию социально-значимого проекта.

В этом году центральной темой форума стало патриотическое воспитание молодёжи. Форум призван объединить научные и патриотические молодежные сообщества, чтобы по-новому взглянуть на развитие малых территорий регионов Северо-Запада России. По итогам участники получат навыки и компетенции в сфере патриотического воспитания, которые смогут на практике применить в своих регионах.

Участниками мероприятия станут 750 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет: активные представители патриотических объединений и движений, военно-патриотических клубов, краеведов и исследователей, представители силовых структур, научных сообществ, журналисты. 

Регистрация открыта на платформе росмолодёжь.события до 11 июля 2022 года до 23.59 по московскому времени.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, программа форума сформирована по трем основным направлениям: гражданская и военная патриотика, история, профилактика деструктивных настроений в молодежной среде. Участники пройдут обучение по 8 образовательным потокам: «Россия: наука и достижения»; «Киберфронт»; «Защита будущего в киберсреде»; «Современный защитник Отечества»; «Духовное пространство»; «Наследие Петра I на Северо-Западе России»; центр системного воспитания «Я созидаю будущее» и школа сохранения исторической памяти «Без срока давности».

Получить дополнительную информацию можно в официальном сообществе форума в социальной сети «ВКонтакте». Ответы на часто задаваемые вопросы по ссылке.

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