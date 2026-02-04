Молодёжь Терского муниципального округа продолжает участвовать в акции «Север помогает»

В Терском округе в рамках региональной акции «Север помогает» состоялись мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей и вязанию тёплых носков.

Как сообщает глава муниципального образования городское поселение Умба Терского района Рамиля Хайруллина, в пункте по сбору и оказанию помощи военнослужащим только за последнюю неделю изготовлено более 160 блиндажных свечей. Они будут направлены на фронт уже в первой декаде февраля: часть из них передадут в основной распределительный пункт областного центра, вторую партию – по адресной заявке.

А рукодельницы клуба «Вяжем вместе» подготовили 22 пары вязаных носков, которые также будут направлены в составе гуманитарного конвоя.

«Работа по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, остаётся важным направлением в работе Терского муниципального округа. Спасибо жителям села Чаваньга, учащимся юнармейского отряда имени В.В. Аксенова, студентам филиала Ковдорского политехнического колледжа в Умбе за поддержку наших защитников!», - отметила Рамиля Хайруллина.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/akciya-sever-pomogaet-prodolzhaetsya-v-terskom-okruge