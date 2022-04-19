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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 08:45

Молодёжь вызывают на Арктический разговор: в Мурманской области стартует проект «Arctic Talk»

22 апреля в конгресс-холле МГТУ стартует серия вдохновляющих лекций в рамках нового проекта «Arctic Talk», организатором которого является правительство региона. Главная цель проекта – мотивировать молодёжь выбирать Мурманскую область для жизни, учебы и самореализации.

В рамках первой лекции со школьниками и студентами встретятся губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также бывший заместитель главы Минэкономразвития и заместитель руководителя аппарата правительства, профессор Высшей школы экономики, управляющий партнёр «Altera Capital», член Наблюдательного совета МГТУ и в прошлом мурманчанин – Кирилл Андросов. Глава региона расскажет о перспективах развития молодёжи в регионе и поддержке со стороны правительства, а Кирилл Андросов о годах, проведенных в Мурманске, как Север повлиял на его жизненный путь и даст рекомендации по выбору карьерного пути.

В рамках неформальной встречи спикеры не только поделятся опытом, но и ответят на вопросы аудитории, а также дадут советы тем, кто только начинает свой жизненный путь. Ранее, в декабре 2021 года, подобный формат был опробован в проекте «ArcticTed», когда инвесторы, реализующие масштабные проекты на территории Мурманской области, рассказали школьникам и студентам, почему регион сегодня привлекает внимание крупных компаний. В новом и расширенном проекте «Arctic Talk» поделиться вдохновляющими историями смогут представители разных сфер: успешные бизнесмены, политики, общественные деятели, деятели культуры и спортсмены. Планируется, что такие встречи со школьниками и студентами будут проводиться каждый месяц.

«У старшеклассников и студентов будет возможность пообщаться с разными спикерами, которые работают и живут в нашей области, приезжают к нам в гости, для того чтобы без каких-то ограничений, без «фильтров» можно было задать любые вопросы. Приглашаем к участию известных, успешных людей по различным отраслевым направлением деятельности. Запуск проекта состоится уже в эту пятницу в Мурманске. Подобного рода мероприятия в будущем могут проводиться и в других наших муниципалитетах», – подчеркнул Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в «Arctic Talk» 22 апреля приглашаются молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет. Чтобы попасть на встречу с Андреем Чибисом и Кириллом Андросовым необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/625c2cbd091f88e0089a5077/ 

Обращаем внимание, что количество мест ограничено. Площадка предусматривает вместимость не более 60 человек.

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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