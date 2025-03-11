Молодёжи чаще, чем людям старшего возраста, снится работа

Каждого третьего россиянина работа не отпускает даже во снах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны».

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин — 36% против 34% соответственно, а россияне до 35 лет — чаще, чем те, кто старше, — 40% против 33%.

Время проведения опроса: 10 февраля — 5 марта 2025 года.