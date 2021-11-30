Молодёжи флотской столицы скоро подарят «СОПКУ»

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Юрий Мороз и Сергей Сипягин сегодня проверили ход работ по подготовке к открытию помещений будущего молодёжного пространства, получившего название «СОПКА», расположенного на улице Морская, 10.

С наступлением холодов часть молодёжи облюбовала для общения подъезды домов. Теперь у них появится свой молодёжный центр. Молодёжное пространство «СОПКА» - это новый подход к организации работы с молодёжью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции, мастер-классы, образовательные программы, возможности для индивидуальной и групповой работы, занятия музыкой. Здесь будет студия звукозаписи, конференц-зал, мастерские для прикладного творчества, зона отдыха. Североморский молодёжный центр станет одним из 11 аналогичных создаваемых в Мурманской области.

Оборудование Молодёжного пространства «СОПКА» осуществляется за счёт областного бюджета. На эти цели выделено 6 миллионов рублей. Уже закуплена мебель, необходимое оборудование. К сожалению, как отметили депутаты и начальник Управления культуры администрации ЗАТО г. Североморск Зоя Круглак, подрядчик, в лице ООО «У-Групп» сорвал сроки ввода в строй объекта.

Сейчас, как заверили работавшие в помещениях будущего Молодёжного пространства «СОПКА» сотрудники этой компании, все материалы имеются, работы будут завершены до 14 декабря. Открытие ожидается 18 декабря.

Воспользоваться услугами Молодёжного пространства «СОПКА» смогут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.