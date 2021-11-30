Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппаВремя работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.21 16:45

Молодёжи флотской столицы скоро подарят «СОПКУ»

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Юрий Мороз и Сергей Сипягин сегодня проверили ход работ по подготовке к открытию помещений будущего молодёжного пространства, получившего название «СОПКА», расположенного на улице Морская, 10.

С наступлением холодов часть молодёжи облюбовала для общения подъезды домов. Теперь у них появится свой молодёжный центр. Молодёжное пространство «СОПКА» - это новый подход к организации работы с молодёжью, заключающийся в создании всех востребованных форм времяпрепровождения в рамках одного пространства: лекции, мастер-классы, образовательные программы, возможности для индивидуальной и групповой работы, занятия музыкой. Здесь будет студия звукозаписи, конференц-зал, мастерские для прикладного творчества, зона отдыха. Североморский молодёжный центр станет одним из 11 аналогичных создаваемых в Мурманской области.

Оборудование Молодёжного пространства «СОПКА» осуществляется за счёт областного бюджета. На эти цели выделено 6 миллионов рублей. Уже закуплена мебель, необходимое оборудование. К сожалению, как отметили депутаты и начальник Управления культуры администрации ЗАТО г. Североморск Зоя Круглак, подрядчик, в лице ООО «У-Групп» сорвал сроки ввода в строй объекта.

Сейчас, как заверили работавшие в помещениях будущего Молодёжного пространства «СОПКА» сотрудники этой компании, все материалы имеются, работы будут завершены до 14 декабря. Открытие ожидается 18 декабря.

Воспользоваться услугами Молодёжного пространства «СОПКА» смогут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро растёт на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика