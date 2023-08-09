Молодёжи Мурманска расскажут о предпринимательской деятельности

11 августа в Центре «Мой бизнес» состоится мероприятие в рамках «Движения Первых» - уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодёжного сообщества.

На встрече выступит предприниматель, основатель студии танцев Dance Campus, победитель телепроекта «PRO Бизнес», организованного Центром поддержки предпринимательства и амбассадор «Мой Бизнес» Сергей Аникиев. Вместе с участниками хореограф расскажет о пути к своему успеху, ошибках, о том, как их избежать и как найти лучшее решение для себя и своего дела.

Регистрация доступна до 10 августа по ссылке.

Встреча состоится в Центре «Мой бизнес» на ул. Подстаницкого, 1 с 12.00 до 13.00.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru